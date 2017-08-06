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Директор: неудачный старт "Амкара" связан с перестройкой, речи об уходе Гаджиева не идет

Спорт
6 августа, 9:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

"Амкар" не имеет средств на приобретение футболистов

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Болельщики "Амкара"

Болельщики "Амкара"

© ИТАР-ТАСС/ Игорь Уткин, архив

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Неудачные результаты пермского "Амкара" на старте чемпионата России по футболу связаны с перестройкой команды, руководство не рассматривает вариант с отставкой главного тренера Гаджи Гаджиева. Ситуацию в клубе прокомментировал ТАСС исполнительный директор Денис Маслов.

Пермяки, ставшие 10-ми по итогам прошлого сезона, новый начали с трех поражений со счетом 0:1 - от "Ахмата", "Анжи" и "Ростова". В субботу "Амкар" уступил на выезде "Динамо" со счетом 0:3. Это худший старт клуба в чемпионате России за всю историю.

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"Команда сейчас полностью перестраивается, - объяснил Маслов. - К сожалению, не смогли укрепиться игроками за счет денежных средств, потому что на трансферную кампанию у нас, как и в предыдущие годы, ноль рублей и ноль копеек, соответственно, стараемся укреплять команду игроками, не имеющими трансферной стоимости; если речь идет о россиянах, то это игроки первой и второй лиг. Нам удавалось это в предыдущие годы - те же Георгий Джикия, Александр Селихов, сейчас же пришли игроки, которых еще нужно подготовить, сразу бросать их в бой не имеет смысла. В предыдущие годы у нас был костяк, и такими игроками мы наращивали мышцы, но сейчас такого хребта нет, соответственно, пытаемся играть теми футболистами, которые есть".

На вопрос, связана ли перестройка команды с уходом Джикии и Селихова в "Спартак" зимой, собеседник ТАСС ответил: "В то числе, нам ведь не удалось их квалифицированно заменить. Вы помните концовку прошлого сезона: мы проигрывали, но проигрывали, скажем так, не безнадежно - после домашнего матча со "Спартаком" (0:1 в 28-м туре) болельщики аплодировали, несмотря не поражение. А в этом сезоне получаем то, что получаем, чудес не бывает".

"Сейчас мы играем против команд, которые укрепляются, - посмотрите, кого взял "Ахмат", "Ростов", то же "Динамо", - продолжил исполнительный директор пермяков. - Нашего уровня был "Анжи", но там откровенно не удалась игра. С "Динамо" мы выиграли большое количество единоборств, после 15 минут даже владели преимуществом, были голевые моменты после "стандартов", но, к сожалению, индивидуальные ошибки привели к тому, что пропустили голы. Это чисто индивидуальные ошибки, над которыми мы работаем каждый день, тренируем и тренируем, но они снова появляются".

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Как выжатый лимон

Маслов верит, что Гаджиев способен вывести команду из непростой ситуации. "По крайней мере, на сегодняшний день у нас не возникало подобных мыслей [сменить тренера], - заявил он. - Считаю, Гаджи Муслимович [Гаджиев] справился в безнадежной ситуации в 2015 году - когда мы пришли в клуб, команда шла на последнем месте (завершили сезон на 10-м - прим. ТАСС)".

На вопрос, ожидать ли новичков в команде до закрытия трансферного окна, собеседник ТАСС ответил: "Мы надеемся, ведем переговоры, пытаемся игроков убедить, но очень тяжело приглашать, когда нет средств. Приглашать новичков того же уровня, что и наши игроки, не имеет смысла - это только увеличивает зарплатную ведомость. Стараемся пригласить более квалифицированных игроков, но их приходится уговаривать, вести диалог, объяснять, что все будет впереди. Пока не получается".

Маслов заявил, что руководство не отводит команде на становление какое-то определенное время: "Мы не обсуждаем время, нужно столько, сколько нам отмерено; все время будем готовить команду, настраивать ее нужным образом. Поверьте, мы делаем все от нас зависящее, мы не занимаемся ерундой. Но вы видите наш состав, то, откуда игроки приходят. На сегодняшний день уровень такой".

В 5-м туре "Амкар" 8 августа дома примет "Уфу".

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