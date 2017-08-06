Кержаков назвал гол в ворота "Спартака" в 2001 году самым важным в карьере

ТАСС, 6 августа. Гол в ворота московского "Спартака" в матче 30 июня 2001 года является самым главным в карьере лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова. Слова бывшего нападающего санкт-петербургского "Зенита" приводит клубная пресс-служба.

В воскресенье перед матчем четвертого тура чемпионата России между "Зенитом" и московским "Спартаком" (начало в 20:00 мск) состоится чествование 34-летнего игрока, решившего завершить карьеру. Кержаков занял должность координатора команд в академии санкт-петербургского клуба. Гол в ворота "Спартака" в 15-м туре чемпионата России - 2001 стал первым в официальных матчах в карьере футболиста. После забитого мяча он вместе с партнером по команде Андреем Аршавиным отпраздновали гол, изобразив своеобразную "гусеницу" (кувырки).

"Это [гол в ворота "Спартака"] точка отсчета, без него вряд ли бы что-то произошло, неописуемые эмоции. Раз уж у меня такая неразрывная связь со "Спартаком": все значимые голы я забивал ему и, кажется, больше всего голов забил ему", - сообщил Кержаков.

"Празднование мы отрабатывали с Аршавиным в день игры после разминки. Первый раз так сделали, может, стоило и раньше потренировать. Был хороший солнечный день, летний, в день игры с утра появилось настроение что-то придумать. Остались после разминки с Андреем и придумали", - добавил футболист.

По словам Кержакова, к работе координатором команд в клубной академии "Зенита" он приступит в сентябре: "Есть очертания фронта деятельности, которой займусь в сентябре. Если в двух словах, нужно следить за прогрессом футболистов и выбирать лучших из лучших. Плюс смотреть за тем, чтобы ребята, которые потенциально могут усилить основной состав, не затерялись в переходных периодах между академией и "молодежкой", между "молодежкой" и "Зенитом-2", чтобы собственные воспитанники в максимально раннем возрасте получали шанс заиграть за главную команду".

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), "Зенита" (161) и сборной России (30). Футболист выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год, также он играл в составе московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха". Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.