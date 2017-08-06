Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кержаков назвал гол в ворота "Спартака" в 2001 году самым важным в карьере

Спорт
6 августа, 9:53 UTC+3 ТАСС

В воскресенье состоится чествование лучшего бомбардира в истории российского футбола

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Кержаков

Александр Кержаков

© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 6 августа. Гол в ворота московского "Спартака" в матче 30 июня 2001 года является самым главным в карьере лучшего бомбардира в истории российского футбола Александра Кержакова. Слова бывшего нападающего санкт-петербургского "Зенита" приводит клубная пресс-служба.

Смотрите также
Александр Кержаков

Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем чемпионата России со "Спартаком"

В воскресенье перед матчем четвертого тура чемпионата России между "Зенитом" и московским "Спартаком" (начало в 20:00 мск) состоится чествование 34-летнего игрока, решившего завершить карьеру. Кержаков занял должность координатора команд в академии санкт-петербургского клуба. Гол в ворота "Спартака" в 15-м туре чемпионата России - 2001 стал первым в официальных матчах в карьере футболиста. После забитого мяча он вместе с партнером по команде Андреем Аршавиным отпраздновали гол, изобразив своеобразную "гусеницу" (кувырки).

"Это [гол в ворота "Спартака"] точка отсчета, без него вряд ли бы что-то произошло, неописуемые эмоции. Раз уж у меня такая неразрывная связь со "Спартаком": все значимые голы я забивал ему и, кажется, больше всего голов забил ему", - сообщил Кержаков.

"Празднование мы отрабатывали с Аршавиным в день игры после разминки. Первый раз так сделали, может, стоило и раньше потренировать. Был хороший солнечный день, летний, в день игры с утра появилось настроение что-то придумать. Остались после разминки с Андреем и придумали", - добавил футболист.

Смотрите также

Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста

Ключевые голы в карьере Александра Кержакова

Мутко поблагодарил Кержакова за карьеру и достижения в футболе

Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК "Зенит"

По словам Кержакова, к работе координатором команд в клубной академии "Зенита" он приступит в сентябре: "Есть очертания фронта деятельности, которой займусь в сентябре. Если в двух словах, нужно следить за прогрессом футболистов и выбирать лучших из лучших. Плюс смотреть за тем, чтобы ребята, которые потенциально могут усилить основной состав, не затерялись в переходных периодах между академией и "молодежкой", между "молодежкой" и "Зенитом-2", чтобы собственные воспитанники в максимально раннем возрасте получали шанс заиграть за главную команду".

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола (233 гола), "Зенита" (161) и сборной России (30). Футболист выступал за "Зенит" с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год, также он играл в составе московского "Динамо", испанской "Севильи" и швейцарского "Цюриха". Футболист три раза становился чемпионом России, дважды обладателем Суперкубка страны, по разу выигрывал Кубок России, Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Джастин Гэтлин и Усэйн Болт
10
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: девятилетний американец ответил на объявление о приеме на работу в NASA
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДР
4
Ведущего Fox News отстранили за неподобающее поведение
5
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
6
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
7
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама