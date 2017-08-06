Эйфелеву башню подсветили в клубные цвета ПСЖ в честь перехода Неймара

ТАСС, 6 августа. Эйфелева башня в воскресенье окрасилась в красно-синие цвета футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в честь новичка команды бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

В субботу перед матчем первого тура чемпионата Франции ПСЖ - "Амьен" состоялась презентация Неймара, который в четверг перешел из "Барселоны". Бразилец выкупил свой контракт у испанского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение 25-летнего форварда с парижанами рассчитано на пять лет. Неймар не смог принять участие в матче с "Амьеном", так как клуб не успел вовремя предоставить лиге необходимый сертификат на международный трансфер.

Кроме иллюминации, на большом экране, расположенном на самой башне, были показаны фотографии бразильца, а также размещены приветственные слова в его адрес.

В составе "Барселоны" Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола. ПСЖ занял второе место по итогам прошлого сезона чемпионата Франции.