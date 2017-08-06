Тренер: четвертое место на ЧМ-2017 является для легкоатлета Менькова отличным результатом

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МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление российского прыгуна в длину Александра Менькова на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, где он стал четвертым, можно назвать отличным. Таким мнением с ТАСС поделился старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.
В субботу Меньков, выступавший под нейтральным флагом, стал четвертым на мировом первенстве, показав результат 8,27 метра. Победил южноафриканец Луво Маньонга (8,48), вторым стал американец Джаррион Лоусон (8,44), третьим - еще один представитель ЮАР - Рушвал Самааи (8,32).
"Понятно, что и Саша расстроился, и мы расстроились, обидно, но это спорт, и, несмотря на пять попыток заступа, выступил он достойно. Четвертое место в такой компании - это отличный результат, учитывая то, что он два года не выступал за рубежом. Саша попал в горнило чемпионата мира, прекрасно себя вел, но, видимо, очень хотел победить, разбегался мощнее и быстрее и совершал заступы. После пятой попытки я подумал, что Саша выиграл, но и там, к сожалению, случился заступ", - сообщил Назаров.
Помимо Менькова, участие в чемпионате принимают 18 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации. Соревнования завершатся 14 августа.