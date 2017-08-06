СМИ: китайский инвестор намерен приобрести пакет акций "Манчестер Юнайтед"

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ТАСС, 6 августа. Китайский миллиардер, имя которого не раскрывается, планирует приобрести пакет акций английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.
По информации издания, китайский инвестор уже разговаривал с некоторыми акционерами английского клуба на тему приобретения доли в "Манчестер Юнайтед". Один из американских брокеров уже согласился продать 8% акций команды.
Сейчас контрольный пакет акций клуба (80%) принадлежат семье американцев Глейзеров, остальные - инвестиционным фондам в Нью-Йорке и Лондоне.
"Манчестер Юнайтед" стал самым успешным футбольным клубом мира сезона-2015/16 (финансовые итоги за сезон-2016/17 еще не обнародованы) по доходам, обойдя неизменного лидера на протяжении 11 сезонов испанский "Реал". По данным международной аудиторской компании Deloitte, английский клуб заработал €689 млн (£515,3 млн), что почти на €170 млн больше по сравнению с предыдущим. Также МЮ стал первым футбольным клубом из Великобритании, чья годовая выручка превысила сумму в £500 млн.
"Манчестер Юнайтед" является самым титулованным клубом Англии, в активе команды 44 трофея. Клуб является 20-кратным чемпионом страны, 12-кратным обладателем Кубка Англии, пятикратным обладателем Кубка лиги, трехкратным победителем Лиги чемпионов.