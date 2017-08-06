Николай Валуев открыл второй день международных соревнований по гиревому спорту в Бурятии

ПОСЕЛОК ЭНХАЛУК (Республика Бурятия), 6 августа. / ТАСС/. Депутат Госдумы от "Единой России", чемпион мира по боксу Николай Валуев приехал в бурятский поселок Энхалук поддержать участников IV этапа Кубка мира и Международных соревнований серии Гран-при по гиревому спорту. Он открыл второй день состязания, проходящего на берегу Байкала и собравшего 140 спортсменов в возрасте от 17 до 74 лет из 20 регионов России, а также из Монголии, Китая, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

"Соревнования такого уровня на Байкале нужно продолжать проводить. Озеро заряжает силой спортсменов. Побывав тут, они разъедутся по домам, расскажут про наше озеро - "жемчужину" и, уверен, захотят вернуться сюда уже с друзьями", - сказал Валуев.

Он отметил, что гиревой спорт знаком ему очень хорошо, что он занимался им в полной мере и во время занятий боксом, и во время занятий легкой атлетикой. "Мой тренер по легкой атлетике обязательной программой считал тренировки с гирей: нужно было определенное время посвящать жонглированию ею, так как это не только развивает силу, но и очень серьезно укрепляет связки", - объяснил Валуев.

Как рассказал президент Всероссийской федерации гиревого спорта (ВФГС) Игорь Солодов, в РФ этим видом спорта занимаются 210 тыс. человек. "У нас более 1,2 тыс. тренеров, по всей России зарегистрировано 344 отделений гиревого спорта, членами федерации гиревого спорта являются 64 региона", - добавил он.

Бурятия принимает этап Кубка мира и Международные соревнования серии Гран-при по гиревому спорту второй год подряд.

"Из пяти этапов Кубка мира, которые проводятся по всему земному шару, только три проводятся на постоянной основе - в Лас-Вегасе (США), Санкт-Петербурге и в поселке Энхалук. Наш, IV этап Кубка мира, ориентирован в основном на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). И мы настроены на то, что Бурятия к 2020 году должна стать центром развития гиревого спорта не только для восточных регионов нашей страны, но и для большинства стран АТР", - сказал депутат Народного Хурала Бурятии, председатель регионального отделения ВФГС в Республике Бурятия, заслуженный мастер спорта Сергей Леонов.