Две тысячи полицейских будут охранять порядок на матче "Зенита" и "Спартака"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Более двух тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок на матче четвертого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком", который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в воскресенье вечером. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Более двух тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на футбольном матче между командами "Зенит" и "Спартак", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, на матче ожидается более 60 тысяч болельщиков. Матч "Зенит" - "Спартак" начнется в 20:00 мск.