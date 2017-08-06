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Две тысячи полицейских будут охранять порядок на матче "Зенита" и "Спартака"

Спорт
6 августа, 12:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, августа. /ТАСС

По данным полиции, на игре ожидается более 60 тысяч болельщиков

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Болельщики "Зенита"

Болельщики "Зенита"

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Более двух тысяч полицейских будут обеспечивать общественный порядок на матче четвертого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Спартаком", который пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в воскресенье вечером. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Более двух тысяч сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на футбольном матче между командами "Зенит" и "Спартак", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, на матче ожидается более 60 тысяч болельщиков. Матч "Зенит" - "Спартак" начнется в 20:00 мск.

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