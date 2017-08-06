Около 5 тыс. атлетов приняли участие в международном марафоне "Европа-Азия"

Две тысячи полицейских будут охранять порядок на матче "Зенита" и "Спартака"Спорт 6 августа, 12:22
Москва стала лидером среди российских регионов по снижению числа преступленийМосква 6 августа, 11:45
Тренер: легкоатлетке Муллиной будет тяжело бороться за медаль чемпионата мира в ЛондонеСпорт 6 августа, 11:29
Лавров и Чавушоглу обсудили реализацию меморандума о зонах деэскалации в СирииПолитика 6 августа, 11:28
Times: китайский инвестор намерен приобрести пакет акций "Манчестер Юнайтед"Спорт 6 августа, 11:14
Эйфелеву башню подсветили в клубные цвета ПСЖ в честь перехода НеймараСпорт 6 августа, 10:32
Американский боксер Брэдли объявил о завершении профессиональной карьерыСпорт 6 августа, 10:31
СМИ: в Ракке курдские бойцы освободили из плена 100 мирных жителейМеждународная панорама 6 августа, 10:14
Кержаков назвал гол в ворота "Спартака" в 2001 году самым важным в карьереСпорт 6 августа, 9:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Около пяти тысяч человек стали участниками международного легкоатлетического марафона "Европа-Азия", который прошел в воскресение в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Всего в забеге приняли участие около пяти тысяч спортсменов, среди которых как любители, так и профессионалы. Ход гонки освещал опытный комментатор легкоатлетических соревнований Борис Прокопьев", - рассказали в пресс-службе.
Соревнования начались в 08:00 (06:00 мск), в это время был дан старт участникам забегов на 42, 21 и 10 км, старт на 3 км был дан в 12:00 (10:00 мск). "Первым среди марафонцев (42 км) уже третий год подряд становится Юрий Чечун из Самары, а среди представительниц прекрасного пола лучшее время в этом году показала Алина Прокопьева из Чебоксар", - добавили в пресс-службе.
Екатеринбургский международный легкоатлетический марафон "Европа-Азия" в этом году проходит в третий раз. В 2016 году в соревнованиях приняли участие почти пять тыс. спортсменов из 45 регионов России и 17 стран мира. Маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города, марафонцы также бегут до стелы "Европа- Азия". По итогам старта прошлого года Всероссийская федерация легкой атлетики приняла решение о присвоении в 2017 году международному легкоатлетическому марафону "Европа-Азия" статуса официального Кубка России.