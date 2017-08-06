Россиянин Мудров не смог выйти в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках с шестомСпорт 6 августа, 14:15
Албегов завоевал золото чемпионата России по тяжелой атлетике в весе свыше 105 кгСпорт 6 августа, 14:01
"Барселона" увеличила предложение по трансферу футболиста "Ливерпуля" Коутиньо до €100 млнСпорт 6 августа, 13:53
Санкции ООН в отношении КНДР. ДосьеБиографии и справки 6 августа, 13:44
Футболист "Локомотива" Ари рассчитывает приступить к индивидуальным тренировкам в октябреСпорт 6 августа, 13:44
Футболист "Локомотива" Ари подтвердил, что намерен приобрести бразильский клуб "Униклиник"Спорт 6 августа, 13:40
Свыше 200 тыс. человек приняли участие в ритуале принятия святой воды из ГангиОбщество 6 августа, 13:37
Власти: санкции не стали помехой для зарубежных участников фестиваля "Extreme Крым 2017"Общество 6 августа, 13:31
СМИ: гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд болен раком легкихКультура 6 августа, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Ари действительно намерен приобрести клуб серии D чемпионата Бразилии по футболу "Уникликник" (Форталеза). Об этом форвард сообщил ТАСС.
Ранее о том, что Ари через посредников ведет переговоры о покупке клуба, писали бразильские СМИ.
"Да, мы действительно начали переговоры о покупке клуба, но в данный момент все пока в начальной стадии. Сейчас мой агент изучает документы и, возможно, в конце месяца мы сделаем конкретное предложение. Очень бы хотелось приобрести данный клуб", - сказал Ари.
По словам нападающего, он собирается приобрести "Униклиник" для "помощи детям из малоимущих семей". "Не все родители могут позволить себе оплачивать футбольную секцию, и я хочу, чтобы таланты не пропадали просто так", - отметил он.
Ари выступает в России с 2010 года. До лета 2013 года он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар", которому принадлежит до сих пор. За "Локомотив" Ари выступает на правах аренды. За российские команды нападающий провел в общей сложности 239 матчей и забил 70 мячей.
31-летний Ари в этом году подал документы на получение гражданства РФ.