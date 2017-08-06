Футболист "Локомотива" Ари подтвердил, что намерен приобрести бразильский клуб "Униклиник"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Ари действительно намерен приобрести клуб серии D чемпионата Бразилии по футболу "Уникликник" (Форталеза). Об этом форвард сообщил ТАСС.

Ранее о том, что Ари через посредников ведет переговоры о покупке клуба, писали бразильские СМИ.

"Да, мы действительно начали переговоры о покупке клуба, но в данный момент все пока в начальной стадии. Сейчас мой агент изучает документы и, возможно, в конце месяца мы сделаем конкретное предложение. Очень бы хотелось приобрести данный клуб", - сказал Ари.

По словам нападающего, он собирается приобрести "Униклиник" для "помощи детям из малоимущих семей". "Не все родители могут позволить себе оплачивать футбольную секцию, и я хочу, чтобы таланты не пропадали просто так", - отметил он.

Ари выступает в России с 2010 года. До лета 2013 года он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар", которому принадлежит до сих пор. За "Локомотив" Ари выступает на правах аренды. За российские команды нападающий провел в общей сложности 239 матчей и забил 70 мячей.

31-летний Ари в этом году подал документы на получение гражданства РФ.