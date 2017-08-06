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"Барселона" увеличила предложение по трансферу футболиста "Ливерпуля" Коутиньо до €100 млн

Спорт
6 августа, 13:53 UTC+3 ТАСС

После отказа "Ливерпуля" продать 25-летнего бразильца за €70 млн каталонцы не сдались и увеличили на €30 млн евро сумму трансфера

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Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо

© EPA/PETER

ТАСС, 6 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" предложил английскому "Ливерпулю" за бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо €100 млн. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

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После отказа "Ливерпуля" продать 25-летнего бразильца за €70 млн каталонцы не сдались и увеличили на €30 млн евро сумму трансфера. По данным издания, переговоры находятся в решающей стадии и в "Барселоне" уверены, что сделка будет завершена во вторник, 8 августа. После этого Коутиньо приедет в Барселону для прохождения медосмотра и подпишет контракт сроком до 2022 года.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл в 27 играх и отметился семью голами.

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