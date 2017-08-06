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Международная федерация будет развивать снежный волейбол для его включения в Олимпиаду

Спорт
6 августа, 14:39 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 6, августа. /ТАСС

Генеральный директор FIVB Фабио Азеведо отметил, что соревнования по снежному волейболу можно проводить не только в северных, но и в южных странах

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© AP Photo/Pavel Golovkin

ВЕНА, 6 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) будет активно заниматься развитием снежного волейбола с перспективой его включения в программу зимних Олимпийских игр. Об этом журналистам рассказал генеральный директор FIVB Фабио Азеведо во время чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.

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FIVB поддержит развитие снежного волейбола в России

Снежный волейбол получил официальный статус два года назад. Матч по снежному волейболу проводится практически по тем же правилам, что и по пляжному, участвующие в соревнованиях команды формируются из двух игроков. Весной этого года в Сочи горнолыжном курорте "Роза Хутор" состоится российский турнир по данной дисциплине волейбола.

"Австрия минувшей зимой тоже проводила похожие соревнования, которые прошли великолепно, - сказал Азеведо. - Что касается олимпийских перспектив, то мы должны быть реалистами. Пока снежный волейбол находится на том же уровне, что и пляжный в 80-е годы, так что есть много препятствий".

"Однако мы живем в век технологий, так что времени на то, чтобы признание снежного волейбола видом, который будет коммерчески привлекателен, может понадобиться не очень много. Мы очень активно работает над его развитием. Так что, убежден, что у нас будет чемпионат мира не только по пляжному, но и по снежному волейболу. И в будущем, я думаю, мы увидим снежный волейбол одной из дисциплин зимних Олимпийских игр", - добавил он.

Генеральный директор FIVB отметил, что соревнования по снежному волейболу можно проводить не только в северных, но и в южных странах, в закрытых помещениях, поскольку современные технологии позволяют создавать искусственный снег.

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