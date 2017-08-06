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Мудров: технические ошибки в выполнении прыжков не позволили выйти в финал ЧМ

Спорт
6 августа, 14:52 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянин признался, что ему очень понравилось выступать на Олимпийском стадионе Лондона

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Илья Мудров

Илья Мудров

© AP Photo/Matthias Schrader

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун с шестом Илья Мудров, выступавший на чемпионате мира в Лондоне в статусе нейтрального спортсмена, объяснил невыход в финал техническими ошибками, допущенными во время исполнения попыток. Об этом он сообщил журналистам.

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Россиянин Мудров не смог выйти в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках с шестом

Мудров со второй попытки взял высоту 5,45 метра, но три раза не смог преодолеть планку на высоте 5,60 м. Для попадания в финал россиянину было необходимо выполнить квалификационный норматив 5,75 м или попасть в число 12 лучших спортсменов, но эту задачу россиянину, прыгнувшему в начале января на 5,70, в Лондоне решить не удалось.

"Конечно, я немного расстроен, что не сумел выйти в финал, - признался Мудров. - Физически я был готов хорошо, только вот техника у меня немного не задалась. А так все три прыжка на 5,60 м я выполнил неплохо".

"Для выхода в финал нужно было прыгать на 5,70, - считает спортсмен. - Но мне свой лучший результат этого года в Лондоне повторить не удалось. Ничего страшного не произошло, чемпионат мира стал для меня первым крупным соревнованием такого уровня в карьере, этот опыт мне обязательно пригодится в будущем".

Мудров признался, что ему очень понравилось выступать на Олимпийском стадионе Лондона. "С утра здесь царит очень позитивная атмосфера, зрители так болеют. Все здорово", - заключил спортсмен.

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