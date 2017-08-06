Мудров: технические ошибки в выполнении прыжков не позволили выйти в финал ЧМ

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский прыгун с шестом Илья Мудров, выступавший на чемпионате мира в Лондоне в статусе нейтрального спортсмена, объяснил невыход в финал техническими ошибками, допущенными во время исполнения попыток. Об этом он сообщил журналистам.

Мудров со второй попытки взял высоту 5,45 метра, но три раза не смог преодолеть планку на высоте 5,60 м. Для попадания в финал россиянину было необходимо выполнить квалификационный норматив 5,75 м или попасть в число 12 лучших спортсменов, но эту задачу россиянину, прыгнувшему в начале января на 5,70, в Лондоне решить не удалось.

"Конечно, я немного расстроен, что не сумел выйти в финал, - признался Мудров. - Физически я был готов хорошо, только вот техника у меня немного не задалась. А так все три прыжка на 5,60 м я выполнил неплохо".

"Для выхода в финал нужно было прыгать на 5,70, - считает спортсмен. - Но мне свой лучший результат этого года в Лондоне повторить не удалось. Ничего страшного не произошло, чемпионат мира стал для меня первым крупным соревнованием такого уровня в карьере, этот опыт мне обязательно пригодится в будущем".

Мудров признался, что ему очень понравилось выступать на Олимпийском стадионе Лондона. "С утра здесь царит очень позитивная атмосфера, зрители так болеют. Все здорово", - заключил спортсмен.