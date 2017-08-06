Сборная России по баскетболу проиграла команде Израиля в товарищеском матче

ТАСС, 6 августа. Мужская сборная России по баскетболу со счетом 71:79 уступила команде Израиля в матче товарищеского турнира Кубок Кондрашина и Белова, который завершился в Санкт-Петербурге.

Самым результативным игроком встречи стал защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 20 очков и сделавший 6 передач. Андрей Воронцевич совершил больше всех подборов - восемь.

Израильтяне одержали победу на турнире, выиграв два матча из двух. Сборная Израиля в субботу обыграла команду Финляндии (97:92). Россияне в первый день соревнований также обыграли финнов (91:75).

Кубок Кондрашина и Белова, в котором приняли участие сборные России, Финляндии и Израиля, стал первым этапом подготовки команды России к чемпионату Европы, который пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке (Румыния). Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф.