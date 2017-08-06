Кениец Кируи завоевал золото в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике

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ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Кенийский бегун Джеффри Кипкорир Кируи завоевал золотую медаль в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.
Кениец преодолел дистанцию 42,195 км за 2 часа 8 минут 27 секунд, показав свой лучший результат в сезоне. Вторым финишировал эфиопский спортсмен Тамират Тола (отставание 1 минута 22 секунды), который является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро на дистанции 10 км. Бронзовым призером стал Альфонс Симбу из Танзании (+1.24).
Кируи впервые в карьере стал чемпионом мира по легкой атлетике.
В неофициальном медальном зачете лидирует сборная США, в ее активе одно золото, два серебра и бронза. Второе место занимает сборная Эфиопии (1-2-0), третье - команда Кении (1-0-2). Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, медалей на этом турнире пока не выигрывали.
В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.