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Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали ЧМ по пляжному волейболу

Спорт
6 августа, 15:37 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 6, августа. /ТАСС

В матче за третье место россияне победили пару из Нидерландов

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Никита Лямин и Вячеслав Красильников

Никита Лямин и Вячеслав Красильников

© AP Photo/Ronald Zak

ВЕНА, 6 августа. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников обыграли голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному волейболу в Вене, завоевав бронзовые медали.

Встреча завершилась со счетом 21:17, 21:17 в пользу российских спортсменов.

31-летний Лямин и 26-летний Красильников играют в паре с 2017 года. Они впервые в карьере стали призерами чемпионата мира. В феврале 2017 года россияне победили на этапе Мирового тура на острове Киш (Иран), а в июне выиграли этап Мирового тура в Гааге.

Лямин и Красильников стали вторыми российскими спортсменами в истории, завоевавшими медаль на мировом первенстве по пляжному волейболу. В 2007 году Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский завоевали серебро.

В финале соревнований сыграют австралийцы Александер Хорст и Клеменс Допплер против бразильцев Эвандро Оливейры и Андре Лойлы Штайн. Матч пройдет позднее в воскресенье.

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