Барьерист Шубенков посетовал, что бежать в утреннем забеге ЧМ ему было тяжело

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ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков, вышедший в полуфинал ЧМ-2017, отметил, что испытывал определенный дискомфорт, когда бежал в утреннем отборочном раунде. Об этом он рассказал журналистам.
Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, вышел в следующий раунд квалификации, показав третье время в своем забеге и 15-е общее (13,47 секунды).
"Утром бежалось тяжело, тем не менее, мне удалось выйти в полуфинал. Значит, первую задачу решил, все нормально. Будем бороться дальше", - заметил Шубенков.
Полуфинальные забеги у мужчин на дистанции 110 метров с барьерами пройдут в воскресенье вечером, финал - в понедельник.
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.