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Барьерист Шубенков посетовал, что бежать в утреннем забеге ЧМ ему было тяжело

Спорт
6 августа, 16:06 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Россиянин, выступающий под нейтральным флагом, вышел в следующий раунд квалификации, показав третье время в своем забеге и 15-е общее

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Сергей Шубенков (справа)

Сергей Шубенков (справа)

© EPA/SRDJAN SUKI

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков, вышедший в полуфинал ЧМ-2017, отметил, что испытывал определенный дискомфорт, когда бежал в утреннем отборочном раунде. Об этом он рассказал журналистам.

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Сергей Шубенков

Шубенков вышел в полуфинал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, вышел в следующий раунд квалификации, показав третье время в своем забеге и 15-е общее (13,47 секунды).

"Утром бежалось тяжело, тем не менее, мне удалось выйти в полуфинал. Значит, первую задачу решил, все нормально. Будем бороться дальше", - заметил Шубенков.

Полуфинальные забеги у мужчин на дистанции 110 метров с барьерами пройдут в воскресенье вечером, финал - в понедельник.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

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