Игрок клуба НБА "Клиппперс" Рид арестован по обвинению в домашнем насилии

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Игрок клуба НБА "Клиппперс" Рид арестован по обвинению в домашнем насилииСпорт 6 августа, 16:17
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ТАСС, 6 августа. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" Уилли Рид арестован в Майами по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает газета Miami Herald.
Издание отмечает, что 27-летний баскетболист был арестован в 7:30 утра по местному времени и до сих пор находится в участке. Подробности совершенных форвардом правонарушений не уточняются.
Рид перешел в "Клипперс" в 2017 году, прошлый сезон он провел в составе другой команды НБА "Майами", за которую сыграл 71 встречу в регулярном чемпионате и набирал в среднем по 5,3 очка.