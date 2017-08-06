Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"

ТАСС, 6 августа. Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит матч четвертого тура чемпионата России с казанским "Рубином". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Место в воротах ЦСКА с первых минут займет Илья Помазун. Эта игра станет для 20-летнего Помазуна дебютной за основной состав армейского клуба.

Акинфеев получил травму колена в среду в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА дома победил греческий АЕК со счетом 1:0. Голкиперу дважды за матч потребовалась помощь врачей в связи с повреждением колена. В одном эпизоде голкипер ударился коленом о штангу, в другом он столкнулся с одним из игроков команды соперника. Позже врачи поставили Акинфееву диагноз "травма капсульно-связочного аппарата левого колена", голкиперу были предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану.

Матч ЦСКА - "Рубин" пройдет в воскресенье на "ВЭБ-Арене", начало - 17:30.