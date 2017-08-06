Тренер легкоатлетки Ребрик не приехал на ЧМ из-за проблем с получением британской визы

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ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Личный тренер копьеметательницы Веры Ребрик Ярослав Литвинов не смог приехать на чемпионат мира в Лондон по причине того, что до сих пор не получил британскую визу. Об этом Литвинов сообщил ТАСС.
"К большому сожалению, я не могу находиться рядом со своей спортсменкой во время чемпионата мира, - сказал Литвинов. - Дело в том, что я до сих пор не получил британскую въездную визу, документы на получение которой были отправлены еще 20 июля. К ним было приложено мое приглашение от организаторов чемпионата мира, но на него, как я понимаю, никто не обратил внимания".
"Теперь мне приходится поддерживать связь с Верой по телефону, я только что с ней разговаривал, - продолжил тренер. - У нее пока все в порядке, она опробовала дорожку. Теперь будем ждать сегодняшнего вечера и верить, что ей удастся с хорошим результатом выйти в финал".
Квалификационный турнир чемпионата мира в женском метании копья пройдет 6 августа, 8 августа будут разыграны медали в этой дисциплине.
Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Спортсменка, выступающая сейчас за Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира 2015 года в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.