Красильников после бронзы ЧМ по пляжному волейболу нацелен на медаль Олимпиады

ВЕНА, 6 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вячеслав Красильников, завоевавший с Никитой Ляминым бронзовые медали чемпионата мира по пляжному волейболу, теперь ставит цель стать победителем или призером Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом он рассказал ТАСС вскоре после матча за третье место.

Красильников и Лямин обыграли голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста, встреча, проходившая в Вене, завершилась со счетом 21:17, 21:17.

"Жаль, что не удалось сыграть в финале и стать чемпионами мира, но стать бронзовым призером - тоже победа, - сказал Красильников. - У меня есть серебро с чемпионата Европы, теперь - бронза с чемпионата мира, будем улучшать результаты, поскольку главная цель - Олимпийские игры, хотя чемпионат мира ничуть не хуже".

В полуфинале российская команда в двух партиях уступила хозяевам турнира австрийцам Александеру Хорсту и Клеменсу Допплеру. "Очень тяжело было выйти на матч после такого обидного поражения от хозяев, но мы справились, за что спасибо нашему тренерскому штабу", - сказал собеседник агентства.

"Мы тактически проиграли в полуфинале, но ничего, в следующий раз решим этот вопрос. Нервничали не особо. Было давление, но единственный минус - трибуны перекрикивали, когда мы пытались менять комбинацию по ходу розыгрыша. Это сбивало, поскольку возникало недопонимание", - пояснил он.

Лямин считает бронзу чемпионата мира своим главным достижением в пляжном волейболе

Лямин считает бронзу чемпионата мира, которую он завоевал в паре с Вячеславом Красильниковым, своим главным достижением в пляжном волейболе.

"Это очень серьезный результат для нашей пары, мы только в этом году стали играть вместе и уже получилось взять медаль чемпионата мира. Это реально круто, - сказал Лямин. - В пляжном волейболе - это самое главное достижение. Со Славой мы в этом году на мировых этапах брали золото, с Дмитрием Барсуком я выигрывал бронзу, но чемпионат мира - особенный турнир".

31-летний Лямин и 26-летний Красильников играют в паре с 2017 года. Они впервые в карьере стали призерами чемпионата мира. В феврале 2017 года россияне победили на этапе Мирового тура на острове Киш (Иран), а в июне выиграли этап Мирового тура в Гааге.