Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Красильников после бронзы ЧМ по пляжному волейболу нацелен на медаль Олимпиады

Спорт
6 августа, 16:39 дата обновления: 6 августа, 17:14 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Спортсмен заявил, что тяжело было выходить на матч за третье место после обидного поражения в полуфинале чемпионата мира от австрийцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вячеслав Красильников

Вячеслав Красильников

© EPA/CHRISTIAN BRUNA

ВЕНА, 6 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вячеслав Красильников, завоевавший с Никитой Ляминым бронзовые медали чемпионата мира по пляжному волейболу, теперь ставит цель стать победителем или призером Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом он рассказал ТАСС вскоре после матча за третье место.

Смотрите также
Никита Лямин и Вячеслав Красильников

Лямин и Красильников завоевали бронзовые медали ЧМ по пляжному волейболу

Красильников и Лямин обыграли голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста, встреча, проходившая в Вене, завершилась со счетом 21:17, 21:17.

"Жаль, что не удалось сыграть в финале и стать чемпионами мира, но стать бронзовым призером - тоже победа, - сказал Красильников. - У меня есть серебро с чемпионата Европы, теперь - бронза с чемпионата мира, будем улучшать результаты, поскольку главная цель - Олимпийские игры, хотя чемпионат мира ничуть не хуже".

В полуфинале российская команда в двух партиях уступила хозяевам турнира австрийцам Александеру Хорсту и Клеменсу Допплеру. "Очень тяжело было выйти на матч после такого обидного поражения от хозяев, но мы справились, за что спасибо нашему тренерскому штабу", - сказал собеседник агентства.

"Мы тактически проиграли в полуфинале, но ничего, в следующий раз решим этот вопрос. Нервничали не особо. Было давление, но единственный минус - трибуны перекрикивали, когда мы пытались менять комбинацию по ходу розыгрыша. Это сбивало, поскольку возникало недопонимание", - пояснил он.

Лямин считает бронзу чемпионата мира своим главным достижением в пляжном волейболе

Лямин считает бронзу чемпионата мира, которую он завоевал в паре с Вячеславом Красильниковым, своим главным достижением в пляжном волейболе.

"Это очень серьезный результат для нашей пары, мы только в этом году стали играть вместе и уже получилось взять медаль чемпионата мира. Это реально круто, - сказал Лямин. - В пляжном волейболе - это самое главное достижение. Со Славой мы в этом году на мировых этапах брали золото, с Дмитрием Барсуком я выигрывал бронзу, но чемпионат мира - особенный турнир".

31-летний Лямин и 26-летний Красильников играют в паре с 2017 года. Они впервые в карьере стали призерами чемпионата мира. В феврале 2017 года россияне победили на этапе Мирового тура на острове Киш (Иран), а в июне выиграли этап Мирового тура в Гааге.

Смотрите также

Лямин и Красильников уступили в полуфинале ЧМ по пляжному волейболу и сыграют за бронзу

Красильников и Лямин настраиваются на победу в ЧМ по пляжному волейболу

Лямин и Красильников вышли в полуфинал чемпионата мира по пляжному волейболу

Лямин и Красильников вышли в четвертьфинал ЧМ по пляжному волейболу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Джастин Гэтлин и Усэйн Болт
10
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Венесуэлы заявили о теракте на военной базе
2
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"
3
Лавров разъяснил Тиллерсону суть ответных мер России на санкции США
4
Открытие памятника погибшему в Пальмире Герою России. Видеотрансляция
5
Четверо военнослужащих погибли при стрельбе на базе под Тегераном
6
"Аврора" не будет стрелять в день 100-летия революции
7
Трасса М-7 перекрыта из-за рухнувшего пешеходного моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама