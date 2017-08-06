"Тосно" одержал первую победу в РФПЛ, обыграв "Арсенал"

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ТАСС, 6 августа. "Тосно" победил тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в гостевом матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
В составе "Арсенала" отличился Кантемир Берхамов (40-я минута). В составе "Тосно" голы забили Вагиз Галиулин (48), Евгений Марков (55). На 69-й минуте игрок "Арсенала" Лука Джорджевич не смог реализовать пенальти.
"Тосно", одержавший первую победу после трех поражений, поднялся на 11-е место в турнирной таблице, "Арсенал" опустился на 14-е. У обоих клубов по три очка.
В следующем туре "Тосно" примет ЦСКА, "Арсенал" сыграет в гостях у "Спартака". Оба матча пройдут 9 августа.