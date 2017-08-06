Тренер: Красильникову и Лямину было по силам выиграть золото ЧМ по пляжному волейболу

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ВЕНА, 6 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Вячеславу Красильникову и Никите Лямину было по силам завоевать золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России Вячеслав Нирка.
Красильников и Лямин в воскресенье в матче за третье место обыграли голландцев Мартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорстаь со счетом 21:17, 21:17.
"Сейчас они были хорошо готовы как функционально, так и психологически. С этой точки зрения большой плюс, что удалось завоевать медаль, хотя и есть огорчение от поражения в полуфинале, поскольку настраивались на завоевание золота и были готовы к этому", - сказал Нирка.
В полуфинале россияне в двух партиях уступили хозяевам турнира австрийцам Александеру Хорсту и Клеменсу Допплеру.
"Ребята не перенервничали, дело в том, что благодаря такой сумасшедшей поддержке австрийцы сыграли безупречно. Они совершили всего две невынужденные ошибки против десяти у наших, плюс у них было шесть эйсов против наших двух. По остальным элементам все было ровно, по счету игра была равной, все решили один-два момента. Обидно, потому что были не менее тяжелые игры, где мы выходили победителями, но результат по игре, соперники были лучше", - отметил тренер.
При этом специалист отметил, что Красильникову и Лямину было по силам обыграть и бразильскую пару Эвандро Оливейра/Андре Лойола Штайн, поскольку по ходу сезона они уже дважды уступали россиянам, причем в играх плей-офф.