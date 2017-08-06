Женская сборная Бразилии по волейболу стала победителем Гран-при

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ТАСС, 6 августа. Бразильские волейболистки победили сборную Италии в финале Гран-при в китайском Нанкине. Матч завершился со счетом 3-2. Команда Бразилии выиграла турнир в 11-й раз.
Сборная России не принимала участия в финальной стадии, так как на предварительном этапе потерпела шесть поражений в девяти матчах и не смогла пробиться в решающую стадию турнира.
Гран-при по волейболу - главный коммерческий турнир среди женских сборных команд, аналог мужской Мировой лиги. На предварительной стадии в дивизионе I выступали 12 команд, которые провели по 12 матчей. Пять лучших - сборные Сербии, США, Бразилии, Нидерландов и Италии - получили путевки в финальный турнир, где к ним присоединилась команда Китая, выступавшая на предварительной стадии вне конкурса.