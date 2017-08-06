Феоктистов назначен спортивным директором клуба ВХЛ "Хэйлунцзян"

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ТАСС, 6 августа. Николай Феоктистов занял пост спортивного директора нового клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Хэйлунцзян". Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.
В прошлом сезоне Феоктистов работал в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь". Отмечается, что в обязанности Феоктистова будет входить взаимодействие с "Куньлунем" и молодежной командой клуба.
Клуб из Хэйлунцзяна дебютирует в предстоящем сезоне Высшей хоккейной лиги вместе с другим китайским клубом "Куньлунь Ред Стар Цзилинь". Соглашение об этом было подписано в начале июля в рамках меморандума между Федерацией хоккея России, Центром международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая. Планируется, что клуб также сыграет в "Кубке Шелкового пути", который стартует через год.