Россиянин Щебелин выиграл двенадцатый этап веломарафона Москва - Владивосток

ТАСС, 6 августа. Российский велосипедист Алексей Щебелин стал победителем двенадцатого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Читой и городом Свободный. Он преодолел дистанцию 1368 км за 52 часа 29 минут 38 секунд.

Второе место занял немец Пьер Бишофф (53.55,14). Третьим стал бразилец Марсело Флорентино Соарес (56.19,56).

В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 251 час 50 минут 26 секунд. На втором месте располагается Бишофф (254.52,48), на третьем - Соарес (265.15,15).

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут пять климатических и семь временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.