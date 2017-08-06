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"Арсенал" стал обладателем Суперкубка Англии по футболу, обыграв "Челси"

Спорт
6 августа, 18:43 UTC+3 ТАСС

Канониры одержали победу в серии послематчевых пенальти

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Материал из 1 страницы
© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 6 августа. "Арсенал" в серии пенальти одержал победу над "Челси" в матче за Суперкубок Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе "Арсенала" отличился Саед Колашинац на 82-й минуте. За "Челси" гол забил Виктор Мозес (46). В серии пенальти точнее были футболисты "Арсенала" - 4:1.

Для "Арсенала" эта победа в Суперкубке стала 15-й в истории, по этому показателю клуб сравнялся с "Ливерпулем". В последний раз "Арсенал" становился обладателем трофея в 2015 году, когда он также оказался сильнее "Челси".

Чемпионат Англии по футболу стартует 11 августа матчем между "Арсеналом" и "Лестером".

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