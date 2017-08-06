Норвежец Кристофф стал победителем групповой гонки на ЧЕ по велоспорту на шоссе

ТАСС, 6 августа. Норвежец Александр Кристофф выиграл групповую гонку на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который завершился в датском Хернинге.

Второе место занял итальянец Элиа Вивиани. Третьим стал голландец Морено Хофланд.

Лучшим из россиян стал Иван Савицкий, занявший 15-е место. Сергей Шилов стал 49-м, Николай Трусов - 98-м, Артур Ершов - 99-м, Вячеслав Кузнецов - 102-м, Александр Порсев - 103-м.