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Тренер российских велогонщиков Абрамян заявил, что ожидал от сборной большего на ЧЕ

Спорт
6 августа, 19:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

На завершившемся в датском Хернинге чемпионате Европы сборная России завоевала одну бронзовую медаль

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России могла бы завоевать больше медалей на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Иракли Абрамян.

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На завершившемся в датском Хернинге чемпионате Европы сборная России завоевала одну бронзовую медаль, Ольга Забелинская стала третьей в групповой гонке.

"Я хотел бы большего добиться на этом чемпионате. Медаль - это хорошо, но хотелось бы большего. В частности, ждал медалей от наших юниорок и от юниоров, которые были близки к медали, Дмитрий Страхов стал пятым в индивидуальной гонке, а в групповой гонке Петр Рикунов занял четвертую строчку. От Ольги Забелинской хотелось бы золота, но я считаю, что у нас все впереди, будем готовиться", - сказал Абрамян.

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"Что касается мужчин, то тоже, конечно, хотелось, чтобы мы прошлись по медалям, но, к сожалению, не получилось, - продолжил он. - Сегодня закончилась групповая гонка, где мы пробовали, пытались, выглядели достойно, делали по тактике все, что могли, но, к сожалению, [Александр] Порсев упал за 100 метров до финиша и не смог дальше бороться. Это обидно, но это велоспорт, такое бывает".

"Среди юниоров проявил себя и показал мужество Иван Смирнов. В индивидуальной гонке на медаль я не рассчитывал, а в групповой гонке такая возможность была, но было видно, что Иван пытался, боролся за позицию с двумя соперниками и потерял темп, поэтому и заехал на 15-е место. Он потратил много сил и не смог бороться, но было реально финишировать в тройке", - заключил специалист.

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