Тренер российских велогонщиков Абрамян заявил, что ожидал от сборной большего на ЧЕ

Знарок хочет, чтобы СКА встретился со сборной России по хоккею в финале турнира в СочиСпорт 6 августа, 20:31
Матч со "Спартаком" обновил рекорд посещаемости домашних игр "Зенита" в российской историиСпорт 6 августа, 20:27
Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кгСпорт 6 августа, 20:24
Женская сборная Нидерландов впервые стала чемпионом Европы по футболуСпорт 6 августа, 20:13
Бердыев: победа над ЦСКА является важной для "Рубина" с точки зрения становления командыСпорт 6 августа, 20:05
Гончаренко: футболист ЦСКА Васин не играл с "Рубином" из-за ротации составаСпорт 6 августа, 20:02
Боксер Курбанов 9 сентября в Челябинске проведет бой с ХорватомСпорт 6 августа, 19:56
СКА победил магнитогорский "Металлург" в матче предсезонного турнира в СочиСпорт 6 августа, 19:55
Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 м вольным стилем на этапе в БерлинеСпорт 6 августа, 19:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России могла бы завоевать больше медалей на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Иракли Абрамян.
На завершившемся в датском Хернинге чемпионате Европы сборная России завоевала одну бронзовую медаль, Ольга Забелинская стала третьей в групповой гонке.
"Я хотел бы большего добиться на этом чемпионате. Медаль - это хорошо, но хотелось бы большего. В частности, ждал медалей от наших юниорок и от юниоров, которые были близки к медали, Дмитрий Страхов стал пятым в индивидуальной гонке, а в групповой гонке Петр Рикунов занял четвертую строчку. От Ольги Забелинской хотелось бы золота, но я считаю, что у нас все впереди, будем готовиться", - сказал Абрамян.
"Что касается мужчин, то тоже, конечно, хотелось, чтобы мы прошлись по медалям, но, к сожалению, не получилось, - продолжил он. - Сегодня закончилась групповая гонка, где мы пробовали, пытались, выглядели достойно, делали по тактике все, что могли, но, к сожалению, [Александр] Порсев упал за 100 метров до финиша и не смог дальше бороться. Это обидно, но это велоспорт, такое бывает".
"Среди юниоров проявил себя и показал мужество Иван Смирнов. В индивидуальной гонке на медаль я не рассчитывал, а в групповой гонке такая возможность была, но было видно, что Иван пытался, боролся за позицию с двумя соперниками и потерял темп, поэтому и заехал на 15-е место. Он потратил много сил и не смог бороться, но было реально финишировать в тройке", - заключил специалист.