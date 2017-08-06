Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 м вольным стилем на этапе в Берлине

Спорт
6 августа, 19:48 UTC+3 ТАСС

В плавании на 100 м брассом победу одержал Кирилл Пригода

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Морозов

Владимир Морозов

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 6 августа. Россиянин Владимир Морозов победил с рекордом Кубка мира в плавании (в 25-метровом бассейне) на дистанции 100 м вольным стилем на этапе в Берлине.

Россиянин показал результат 45,23 секунды. Предыдущий рекорд был установлен австралийцем Мэттью Абудем на этапе в Сингапуре в ноябре 2009 года (45,46). Второе место занял южноафриканец Чад ле Кло (45,78). Третьим стал поляк Каспер Майчрзак (46,19).

В плавании на 100 м брассом победу одержал Кирилл Пригода (56,35). Второе место занял Камерон ван дер Бург из ЮАР (56,38). Третьим стал белорус Илья Шиманович (56,57).

Этап Кубка мира по плаванию в Берлине завершится 7 августа.

Смотрите также

Морозов победил на этапе КМ по плаванию в Москве на 50 м вольным стилем

Россиянин Морозов выиграл этап КМ в Москве на дистанции 100 м комплексным плаванием

Пловец Морозов на этапах КМ рассчитывает побить свой же мировой рекорд на 100 м комплексом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Джастин Гэтлин и Усэйн Болт
10
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокурор и его супруга погибли, спасая тонущего ребенка в Бурятии
2
Рогозин: РФ планирует отменять льготы иностранным авиапроизводителям с 2019 года
3
Москвичи смогут увидеть 7 августа лунное затмение через телескопы планетария
4
Фестиваль "Цветочный джем" в Москве посетили 7,2 млн человек
5
В коалиции утверждают, что фосфор в Сирии применятся по закону военных конфликтов
6
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"
7
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама