Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 м вольным стилем на этапе в Берлине

ТАСС, 6 августа. Россиянин Владимир Морозов победил с рекордом Кубка мира в плавании (в 25-метровом бассейне) на дистанции 100 м вольным стилем на этапе в Берлине.

Россиянин показал результат 45,23 секунды. Предыдущий рекорд был установлен австралийцем Мэттью Абудем на этапе в Сингапуре в ноябре 2009 года (45,46). Второе место занял южноафриканец Чад ле Кло (45,78). Третьим стал поляк Каспер Майчрзак (46,19).

В плавании на 100 м брассом победу одержал Кирилл Пригода (56,35). Второе место занял Камерон ван дер Бург из ЮАР (56,38). Третьим стал белорус Илья Шиманович (56,57).

Этап Кубка мира по плаванию в Берлине завершится 7 августа.