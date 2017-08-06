Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 м вольным стилем на этапе в Берлине

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Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 м вольным стилем на этапе в БерлинеСпорт 6 августа, 19:48
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ТАСС, 6 августа. Россиянин Владимир Морозов победил с рекордом Кубка мира в плавании (в 25-метровом бассейне) на дистанции 100 м вольным стилем на этапе в Берлине.
Россиянин показал результат 45,23 секунды. Предыдущий рекорд был установлен австралийцем Мэттью Абудем на этапе в Сингапуре в ноябре 2009 года (45,46). Второе место занял южноафриканец Чад ле Кло (45,78). Третьим стал поляк Каспер Майчрзак (46,19).
В плавании на 100 м брассом победу одержал Кирилл Пригода (56,35). Второе место занял Камерон ван дер Бург из ЮАР (56,38). Третьим стал белорус Илья Шиманович (56,57).
Этап Кубка мира по плаванию в Берлине завершится 7 августа.