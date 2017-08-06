Гончаренко: футболист ЦСКА Васин не играл с "Рубином" из-за ротации состава

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МОСКВА, 6 августа, /ТАСС/. Защитник ЦСКА Виктор Васин пропустил матч 4-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" из-за ротации состава. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
Казанский клуб в воскресенье в гостях одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1.
"Плохо провели начало матча. Первые 11 минут матча были провалены. Пропустили необязательный гол с углового. Отсутствие Васина в стартовом составе связано с ротацией", - сообщил Гончаренко.
В следующем туре "Рубин" 9 августа примет московский "Локомотив". ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с "Тосно".