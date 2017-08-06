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Гончаренко: футболист ЦСКА Васин не играл с "Рубином" из-за ротации состава

Спорт
6 августа, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа /ТАСС

Главный тренер армейского клуба заявил, что команда плохо провела стартовый отрезок в матче с "Рубином"

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Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа, /ТАСС/. Защитник ЦСКА Виктор Васин пропустил матч 4-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" из-за ротации состава. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Казанский клуб в воскресенье в гостях одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1.

"Плохо провели начало матча. Первые 11 минут матча были провалены. Пропустили необязательный гол с углового. Отсутствие Васина в стартовом составе связано с ротацией", - сообщил Гончаренко.

В следующем туре "Рубин" 9 августа примет московский "Локомотив". ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с "Тосно".

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