Гончаренко: футболист ЦСКА Васин не играл с "Рубином" из-за ротации состава

МОСКВА, 6 августа, /ТАСС/. Защитник ЦСКА Виктор Васин пропустил матч 4-го тура чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" из-за ротации состава. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Казанский клуб в воскресенье в гостях одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1.

"Плохо провели начало матча. Первые 11 минут матча были провалены. Пропустили необязательный гол с углового. Отсутствие Васина в стартовом составе связано с ротацией", - сообщил Гончаренко.

В следующем туре "Рубин" 9 августа примет московский "Локомотив". ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с "Тосно".