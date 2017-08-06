Бердыев: победа над ЦСКА является важной для "Рубина" с точки зрения становления команды

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МОСКВА, 6 августа, /ТАСС/. Победный результат в матче четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с ЦСКА стал очень важным для "Рубина" с точки зрения становления команды. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.
Казанский "Рубин" в воскресенье одержал гостевую победу над московским ЦСКА со счетом 2:1. Дубль оформил бразильский нападающий Жонатас.
"Важная победа для становления команды. Играли через "не могу". Должны были решить исход еще раньше, а не тянуть до последнего. Навал ЦСКА не стал откровением, для них это свойственно, когда команда проигрывает", - сказал Бердыев.
ЦСКА опустился на восьмое место в турнирной таблице с шестью очками. "Рубин" поднялся на седьмую строчку (6). В следующем туре "Рубин" 9 августа примет московский "Локомотив". ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с "Тосно".