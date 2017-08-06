Женская сборная Нидерландов впервые стала чемпионом Европы по футболу

ТАСС, 6 августа. Сборная Нидерландов победила датчанок со счетом 4:2 в финале чемпионата Европы по футболу среди женщин.

У победителей голы забили Вивианн Мидема (10-я и 89-я минуты), Лике Мартенс (28) и Шерида Спице (51). В составе проигравших отличились Надя Надим (6, с пенальти) и Пернилле Хардер (33).

Турнир проходил в Нидерландах.

Для сборной Нидерландов победа на чемпионате Европы стала первой в истории. Ранее лучшим результатом голландок был выход в полуфинал в 2009 году.

Сборная России заняла третье место в группе B и не смогла выйти в 1/4 финала.