Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женская сборная Нидерландов впервые стала чемпионом Европы по футболу

Спорт
6 августа, 20:13 UTC+3 ТАСС

В финале турнира голландки победили команду Дании со счетом 4:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболистки сборной Недерландов

Футболистки сборной Нидерландов

© AP Photo/Patrick Post

ТАСС, 6 августа. Сборная Нидерландов победила датчанок со счетом 4:2 в финале чемпионата Европы по футболу среди женщин.

У победителей голы забили Вивианн Мидема (10-я и 89-я минуты), Лике Мартенс (28) и Шерида Спице (51). В составе проигравших отличились Надя Надим (6, с пенальти) и Пернилле Хардер (33).

Турнир проходил в Нидерландах.

Для сборной Нидерландов победа на чемпионате Европы стала первой в истории. Ранее лучшим результатом голландок был выход в полуфинал в 2009 году.

Сборная России заняла третье место в группе B и не смогла выйти в 1/4 финала.

Смотрите также

Сборные Дании и Нидерландов сыграют в финале женского чемпионата Европы по футболу

Сборные Германии и Швеции сыграли вничью в матче женского чемпионата Европы по футболу

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Джастин Гэтлин и Усэйн Болт
10
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокурор и его супруга погибли, спасая тонущего ребенка в Бурятии
2
Рогозин: РФ планирует отменять льготы иностранным авиапроизводителям с 2019 года
3
Москвичи смогут увидеть 7 августа лунное затмение через телескопы планетария
4
Фестиваль "Цветочный джем" в Москве посетили 7,2 млн человек
5
В коалиции утверждают, что фосфор в Сирии применятся по закону военных конфликтов
6
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"
7
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама