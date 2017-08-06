Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кг

Спорт
6 августа, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

В финале россиянин уступил корейцу Да Хун Ли со счетом 11:18

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Денисенко

Алексей Денисенко

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Алексей Денисенко занял второе место на московском этапе Гран-при по тхэквондо в весовой категории до 68 кг.

В финале Денисенко уступил корейцу Да Хун Ли со счетом 11:18.

Смотрите также
Антон Котков

Котков победил на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве в весе до 80 кг

Третье место заняли олимпийский чемпион иорданец Ахмад Абугхауш и британец Кристиан Макнейш.

Денисенко является бронзовым призером ОИ-2012 и серебряным призером ОИ-2016.

У женщин в весовой категории до 57 кг лучшей стала представительница Южной Кореи А Ре Ли, победившая в финале свою соотечественницу Со Хи Ким со счетом 16:9. Третье место заняли представительница Панамы Каролина Карстенс и бельгийка Рахеле Асемани.

Московский этап Гран-при по тхэквондо был первым в сезоне. Следующий этап пройдет в марокканском Рабате с 22 по 24 сентября, третий - в Лондоне (с 20 по 22 октября). Финал Гран-при состоится в декабре в Кот-Д’Ивуаре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Джастин Гэтлин и Усэйн Болт
10
Усэйн Болт завоевал бронзу в беге на 100 м на чемпионате мира
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокурор и его супруга погибли, спасая тонущего ребенка в Бурятии
2
Рогозин: РФ планирует отменять льготы иностранным авиапроизводителям с 2019 года
3
Москвичи смогут увидеть 7 августа лунное затмение через телескопы планетария
4
Фестиваль "Цветочный джем" в Москве посетили 7,2 млн человек
5
В коалиции утверждают, что фосфор в Сирии применятся по закону военных конфликтов
6
Игорь Акинфеев не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"
7
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама