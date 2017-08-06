Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кг

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Алексей Денисенко занял второе место на московском этапе Гран-при по тхэквондо в весовой категории до 68 кг.
В финале Денисенко уступил корейцу Да Хун Ли со счетом 11:18.
Третье место заняли олимпийский чемпион иорданец Ахмад Абугхауш и британец Кристиан Макнейш.
Денисенко является бронзовым призером ОИ-2012 и серебряным призером ОИ-2016.
У женщин в весовой категории до 57 кг лучшей стала представительница Южной Кореи А Ре Ли, победившая в финале свою соотечественницу Со Хи Ким со счетом 16:9. Третье место заняли представительница Панамы Каролина Карстенс и бельгийка Рахеле Асемани.
Московский этап Гран-при по тхэквондо был первым в сезоне. Следующий этап пройдет в марокканском Рабате с 22 по 24 сентября, третий - в Лондоне (с 20 по 22 октября). Финал Гран-при состоится в декабре в Кот-Д’Ивуаре.