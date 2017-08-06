Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кг

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Алексей Денисенко занял второе место на московском этапе Гран-при по тхэквондо в весовой категории до 68 кг.

В финале Денисенко уступил корейцу Да Хун Ли со счетом 11:18.

Третье место заняли олимпийский чемпион иорданец Ахмад Абугхауш и британец Кристиан Макнейш.

Денисенко является бронзовым призером ОИ-2012 и серебряным призером ОИ-2016.

У женщин в весовой категории до 57 кг лучшей стала представительница Южной Кореи А Ре Ли, победившая в финале свою соотечественницу Со Хи Ким со счетом 16:9. Третье место заняли представительница Панамы Каролина Карстенс и бельгийка Рахеле Асемани.

Московский этап Гран-при по тхэквондо был первым в сезоне. Следующий этап пройдет в марокканском Рабате с 22 по 24 сентября, третий - в Лондоне (с 20 по 22 октября). Финал Гран-при состоится в декабре в Кот-Д’Ивуаре.