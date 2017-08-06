Матч со "Спартаком" обновил рекорд посещаемости домашних игр "Зенита" в российской истории

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Матч четвертого тура чемпионата России по футболу с московским "Спартаком" стал самой посещаемой домашней игрой санкт-петербургского "Зенита" в российской истории (после 1992 года). На встрече, которая проходит на стадионе "Санкт-Петербург", присутствуют 53099 зрителя.
Прежний рекорд был установлен в четверг на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" - "Бней Иегуда" (0:1), который посетили 45670 зрителей.
Больше зрителей, чем на матче со "Спартаком", в последний раз на домашней игре "Зенита" собиралось в 1988 году, тогда на встрече чемпионата СССР с киевским "Динамо" собралась 61 тысяча зрителей.
Если брать в расчет всю историю отечественного футбола, то самыми посещаемыми домашними матчами "Зенита" (и чемпионата СССР вообще) являются игры 1959 года со "Спартаком" и ЦСК МО (ЦСКА), на которых было по 110 тысяч человек. Обе встречи прошли на стадионе имени С. М. Кирова, на месте которого была построена арена "Санкт-Петербург", открывшаяся весной этого года.