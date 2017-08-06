Терехов: российские тхэквондисты прекрасно выступили на этапе Гран-при в Москве

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Денисенко считает, что ему немного не повезло на этапе Гран-при по тхэквондо в МосквеСпорт 6 августа, 20:42
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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо прекрасно выступила на этапе мировой серии Гран-при, который завершился в Москве. Такую оценку результатам российской команды на турнире в разговоре с корреспондентом ТАСС дал президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.
Сборная России по тхэквондо на московском этапе завоевала пять медалей: два золота, серебро и две бронзы. "Выступление сборной России в Москве можно назвать успешным. В отдельности про каждого спортсмена можно сказать, что получилось, а что не очень, но в целом сборная показала себя прекрасно",- заявил Терехов.
В последний день соревнований россиянин Алексей Денисенко занял второе место в весовой категории до 68 кг, проиграв в финальном поединке трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр южнокорейцу Да Хун Ли. Для Денисенко, который является серебряным призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, турнир в Москве стал первым крупным стартом после травмы, из-за которой россиянин практически не выступал после Игр в Бразилии.
"Главная и единственная причина того, что Денисенко проиграл в финале - у него был большой перерыв в тренировочном процессе. Он практически не выступал после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за травмы, это сыграло большую роль", - отметил Терехов.
Второй этап Гран-при пройдет в марокканском городе Рабат с 22 по 24 сентября.