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Терехов: российские тхэквондисты прекрасно выступили на этапе Гран-при в Москве

Спорт
6 августа, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, августа. /ТАСС

Сборная России по тхэквондо на московском этапе завоевала пять медалей: два золота, серебро и две бронзы

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Анатолий Терехов

Анатолий Терехов

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо прекрасно выступила на этапе мировой серии Гран-при, который завершился в Москве. Такую оценку результатам российской команды на турнире в разговоре с корреспондентом ТАСС дал президент Союза тхэквондо России Анатолий Терехов.

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Тхэквондист Денисенко стал вторым на московском этапе Гран-при в весе до 68 кг

Сборная России по тхэквондо на московском этапе завоевала пять медалей: два золота, серебро и две бронзы. "Выступление сборной России в Москве можно назвать успешным. В отдельности про каждого спортсмена можно сказать, что получилось, а что не очень, но в целом сборная показала себя прекрасно",- заявил Терехов.

В последний день соревнований россиянин Алексей Денисенко занял второе место в весовой категории до 68 кг, проиграв в финальном поединке трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр южнокорейцу Да Хун Ли. Для Денисенко, который является серебряным призером Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, турнир в Москве стал первым крупным стартом после травмы, из-за которой россиянин практически не выступал после Игр в Бразилии.

"Главная и единственная причина того, что Денисенко проиграл в финале - у него был большой перерыв в тренировочном процессе. Он практически не выступал после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из-за травмы, это сыграло большую роль", - отметил Терехов.

Второй этап Гран-при пройдет в марокканском городе Рабат с 22 по 24 сентября.

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