СМИ: Прохоров рассчитывает продать клуб НБА "Бруклин" за $2 млрд

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ТАСС, 6 августа. Российский бизнесмен Михаил Прохоров рассчитывает продать контрольный пакет акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" за $2 млрд. Об этом сообщает газета New York Post.
Ранее сообщалось, что владелец "Бруклина" принял решение расстаться с контрольным пакетом акций после неудачной попытки продажи миноритарного пакета акций. Однако позднее другое издание Nets Daily опровергло данную информацию - согласно данным портала, Прохоров по-прежнему планирует только продажу миноритарного пакета.
Тем не менее, New York Post отмечает, что Прохоров рассчитывает получить от сделки с продажей контрольного пакета акций клуба $2 млрд. По информации газеты, интерес к приобретению "Бруклина" уже выразили ряд потенциальных покупателей.
В 2010 году Прохоров заплатил $223 млн за 80% акций "Нью-Джерси Нетс" и 45% акций его арены. В 2012 году команда переехала в Нью-Йорк на новый стадион Barclays Center и была переименована, а в 2015-м Прохоров стал единоличным владельцем клуба и арены.