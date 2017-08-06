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Величкин уверен, что магнитогорский "Металлург" будет играть в финале Кубка Гагарина

Спорт
6 августа, 20:43 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 6, августа. /ТАСС

"Металлург" является двукратным обладателем Кубка Гагарина, в прошлом сезоне клуб играл в финале турнира

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Геннадий Величкин

Геннадий Величкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин не сомневается, что клуб выйдет в финал Кубка Гагарина в этом сезоне. Такое мнение он высказал журналистам.

"Особенным для нас будет финал Кубок Гагарина. Я уверен и не сомневаюсь, что мы будем играть в финале этого турнира. Мы будем работать над этим", - сказал Величкин.

"Металлург" является двукратным обладателем Кубка Гагарина, в прошлом сезоне клуб играл в финале турнира.

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