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Золотая медаль ЧМ-2011, которой лишилась легкоатлетка Чернова, вручена британке Эннис-Хилл

Спорт
6 августа, 20:39 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ранее во время торжественного открытия чемпионата мира состоялась церемония перераспределения пяти наград, которые ранее завоевали российский легкоатлетки

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Джессика Эннис-Хилл

Джессика Эннис-Хилл

© EPA/JOHN G. MABANGLO

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Золотая медаль чемпионата мира 2011 года в семиборье, первоначальной обладательницей которой была российская легкоатлетка Татьяна Чернова, в воскресенье была вручена перед началом вечерней программы мирового первенства в Лондоне британке Джессике Эннис-Хилл, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Еще одна медаль представителя России с ЧМ по легкой атлетике передана новому обладателю

Причиной тому стало ранее принятое решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) пересмотреть результаты в связи с нарушениями антидопинговых правил теперь уже бывшими медалистами соревнований.

Серебряная награда ЧМ-2011 в женском тройном прыжке, которой раньше владела россиянка Ольга Кучеренко, была в воскресенье вручена представительнице Латвии Инете Радевиче. Днем ранее серебро ЧМ-2007 в беге на 1500 метров получила украинка Ирина Лищинская, которая в японской Осаке финишировала третьей вслед за россиянкой Еленой Соболевой.

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Пять медалей россиян с чемпионатов мира по легкой атлетике были переданы новым обладателям

В пятницу во время торжественного открытия чемпионата мира состоялась церемония перераспределения пяти наград, которые ранее завоевали российский легкоатлетки. Золото чемпионата мира 2013 года в женской эстафете досталось сборной США, четыре года назад в Москве уступившей российской четверке. Серебро - команде Великобритании, бронза - француженкам. Россиянки лишились золота из-за нарушения антидопинговых правил Антониной Кривошапкой, которая также была лишена бронзовой медали на том же турнире в личном беге на 400 метров. Теперь обладательницей этой награды является спортсменка из Ямайки Стефани Энн Макферсон.

Из-за нарушения антидопинговых правил Анастасией Капачинской Россия потеряла три бронзовые медали. Награды в эстафете 4х400 метров с чемпионатов мира 2009 и 2011 годов перешли к спортсменкам Великобритании. Американка Франческа Мак-Корони, показавшая в личном беге на 400 м на ЧМ-2011 четвертый результат и уступившая Капачинской, в пятницу стала обладательницей бронзовой медали.

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