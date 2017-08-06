Тренер: тхэквондист Котков победил на этапе Гран-при благодаря форме, набранной к ЧМ

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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российский тхэквондист Антон Котков сумел одержать победу на московском этапе Гран-при благодаря физической форме, которую он сохранил после чемпионата мира. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал тренер спортсмена Сергей Петров.
Котков одержал победу на этапе Гран-при в весовой категории до 80 кг, в финальном поединке оказавшись сильнее двукратного чемпиона Европы и призера чемпионатов мира представителя Молдавии Аарона Кука. В полуфинале 27-летний Котков победил олимпийского чемпиона 2016 года ивуарийца Шейка Саллаха Сиссе.
"У Коткова был определенный запас прочности, недавно мы выступали на чемпионате мира и вышли на пик формы, но Антону удалось додержать этот пик до московского этапа Гран- при", - объяснил Петров. Чемпионат мира по тхэквондо прошел в южнокорейском Муджу в конце июня. Котков завоевал серебро в весовой категории до 80 кг.
Другой подопечный Петрова Владислав Ларин, который является чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира, в первый день московского этапа Гран-при проиграл соотечественнику Юрию Кириченко в 1/8 финала соревнований в весе свыше 80 кг. "Ларин долгое время завоевывал медали. Я недавно даже не мог вспомнить последние соревнования, где он оставался без наград. Холодный душ никому не помешает, он должен пройти определенный этап перезагрузки",- прокомментировал поражение 21-летнего тхэквондиста Петров.
Московский этап Гран-при по тхэквондо был первым в сезоне. Следующий этап пройдет в марокканском Рабате с 22 по 24 сентября, третий - в Лондоне (с 20 по 22 октября). Финал Гран-при состоится в декабре в Кот-Д’Ивуаре.