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Боец Расул Мирзаев пообещал вернуться на ринг в 2017 году

Спорт
6 августа, 21:04 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 6, августа. /ТАСС

На вопрос о том, кого боец хотел бы видеть соперником, Мирзаев не ответил

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Расул Мирзаев

Расул Мирзаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЯТИГОРСК, 6 августа. /ТАСС/. Российский боец Расул Мирзаев и многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков встретились с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017". Мирзаев сообщил, что постарается вернуться на ринг в 2017 году и пообещал провести бой-реванш с грузинским спортсменом Леваном Макашвили.

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"Хоть и не люблю афишировать свои бои, но на самом деле я уже готовился к бою в новой для меня весовой категории, он должен был состояться 13 августа, соперник был хороший. В итоге получилось так, что я травмировал плечо. Буду проходить реабилитацию, думаю, месяца два-три, долго не заставлю ждать, на самом деле, я уже сам соскучился по рингу", - сказал Мирзаев.

На вопрос о том, кого боец хотел бы видеть соперником, Мирзаев не ответил, однако некоторые планы раскрыл Хасиков. "Расул мне сегодня показывал фотографию Левана Макашвили (Мирзаев уступил ему в поединке 16 ноября 2016 года в Ростове-на-Дону - прим. ТАСС), говорил, что хочет с ним реванш, будем надеяться, что он состоится". "Он обязательно будет", - отметил Мирзаев.

Участник форума из Дагестана сообщил спортсменам, что за час он сумел сделать 1020 упражнений на пресс без перерыва и предложил Мирзаеву перехватить эстафету. "Ты, видимо, недооценил меня, тем более за час. Но я постараюсь это сделать, результаты появятся в "Инстаграме", - ответил боец, принявший спортивный вызов.

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Как сообщал ТАСС, ночью 31 декабря 2016 года в квартиру одного из жилых домов по улице Восточная в Москве проникли трое неизвестных, которые избили находившегося в квартире Мирзаева, используя также травматический пистолет. Спортсмен сразу после случившегося был доставлен в больницу и прооперирован. На ринг боец предполагал вернуться летом 2017 года.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" торжественно открылся в воскресенье в Пятигорске. Форум пройдет с 5 по 19 августа, в его работе примут участие 2 тыс. человек, в том числе, молодежь из-за рубежа. Помимо образовательной программы и конкурса проектов, участники форума проводят встречи с известными российскими политиками, спортсменами, общественными деятелями. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.

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