ХК "Торпедо" обыграл "Автомобилист" в матче Кубка губернатора Нижегородской области

ТАСС, 6 августа. "Торпедо" победило екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 4:3 в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею.

В составе "Автомобилиста" шайбы забросили Дмитрий Пестунов (13-я минута), Дмитрий Мегалинский (18), Андрей Обидин (34). За "Торпедо" отличились Каспарс Даугавиньш (20), Геннадий Столяров (25), Михаил Смолин (46), Егор Дугин (51).

Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 новокузнецкий "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.

Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).