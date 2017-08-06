"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" выиграл у московского "Спартака" со счетом 5:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Голы в составе "Зенита" забили Александр Кокорин (36-я минута), Александр Ерохин (45), Доменико Кришито (57) и Далер Кузяев (63), автогол на счету Артема Реброва (77). За "Спартак" отличился Квинси Промес (72 - с пенальти).
Перед матчем прошла церемония проводов 34-летнего Александра Кержакова - лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. Он большую часть карьеры отыграл в "Зените", став лучшим бомбардиром в истории клуба (161 мяч) и сборной России (30 голов).
В составе "Зенита" Кержаков трижды выиграл чемпионат России и завоевал Кубок страны в 2010 году. В испанской "Севилье" футболист завоевал Кубок УЕФА и Кубок Испании, а в составе швейцарского "Цюриха" выиграл национальный Кубок. Летом текущего года форвард объявил о завершении карьеры.
"Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице, набрав за четыре тура 12 очков. "Спартак" с пятью очками идет 10-м. В следующем туре "Зенит" 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", в тот же день "Спартак" примет тульский "Арсенал".