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"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

Спорт
6 августа, 21:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, августа. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1

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Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" выиграл у московского "Спартака" со счетом 5:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.

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Александр Кержаков
© Петр Ковалев/ТАСС

Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"

Голы в составе "Зенита" забили Александр Кокорин (36-я минута), Александр Ерохин (45), Доменико Кришито (57) и Далер Кузяев (63), автогол на счету Артема Реброва (77). За "Спартак" отличился Квинси Промес (72 - с пенальти).

Перед матчем прошла церемония проводов 34-летнего Александра Кержакова - лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. Он большую часть карьеры отыграл в "Зените", став лучшим бомбардиром в истории клуба (161 мяч) и сборной России (30 голов).

В составе "Зенита" Кержаков трижды выиграл чемпионат России и завоевал Кубок страны в 2010 году. В испанской "Севилье" футболист завоевал Кубок УЕФА и Кубок Испании, а в составе швейцарского "Цюриха" выиграл национальный Кубок. Летом текущего года форвард объявил о завершении карьеры.

"Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице, набрав за четыре тура 12 очков. "Спартак" с пятью очками идет 10-м. В следующем туре "Зенит" 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", в тот же день "Спартак" примет тульский "Арсенал".

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