Смазанный дебют: ЦСКА в отсутствие Акинфеева проиграл "Рубину"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА потерпел второе домашнее поражение в текущем чемпионате России по футболу, проиграв в рамках 4-го тура дома казанскому "Рубину". В составе армейцев на взрослом уровне дебютировал 20-летний вратарь Илья Помазун, а игроки казанской команды отметили прогресс в игре при главном тренере Курбане Бердыеве.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой гостей со счетом 2:1. На дубль Жонатаса (2-я и 10-я минуты) армейцы смогли ответить точным ударом Георгия Щенникова (13). Таким образом, армейцы, которые во втором туре проиграли "Локомотиву" (1:3), потерпели уже второе домашнее поражение в текущем сезоне - столько же, сколько в двух предыдущих сезонах.

"Плохо провели начало матча. Первые 11 минут были провалены", - был лаконичен после встречи главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Специалист не стал винить в поражении Помазуна. "Защитники должны были больше помогать вратарю, это касается обоих голов. В моменте с первым голом потеряли концентрацию, при втором пропущенном мяче был читаемый рикошет", - считает белорусский тренер, который обнадежил болельщиков команды, заявив, что основной вратарь команды Игорь Акинфеев, возможно, успеет восстановиться к дерби со "Спартаком" в рамках 6-го тура 12 августа.

"Должны были решить исход еще раньше, а не тянуть до последнего, - отметил Бердыев. - Навал ЦСКА не стал откровением, для них это свойственно, когда команда проигрывает".

"Рубин" становится единым целым

"Рубин", который в межсезонье сменил тренера (вместо испанца Хави Грасии пришел Бердыев - прим. ТАСС), одержал уже вторую победу подряд после двух поражений на старте. "Важная победа для становления команды. Играли через "не могу", - заявил Бердыев.

Прогресс команды отметили и игроки команды. "Меня радует, что мы становимся единым целым, боремся и выкладываемся на все 100 процентов, - сказал полузащитник Магомед Оздоев. - Есть спортивный принцип, у Курбана Бекиевича он на первом месте, кто тренируется, выкладывается, тот и играет".

"Мы все очень довольны [возвращению Бердыева], - признался французский хавбек Янн М’Вила. - У него хорошая репутация во Франции и в Европе в целом, в России его вообще все знают. Надеюсь, у нас получится очень хороший сезон".

Полузащитник отметил, что команда прибавила, прежде всего, в игре в обороне. "Конечно, изменения с его приходом чувствуются. Сейчас мы очень хорошо обороняемся, что раньше получалось не всегда. Даже в матче с "Зенитом" (1:2) это было видно, хотя в конце того матча мы подустали и пропустили, сейчас самое важное организовать атаку", - считает футболист.

ЦСКА опустился на восьмое место в турнирной таблице с шестью очками. "Рубин" поднялся на седьмую строчку (6). В следующем туре "Рубин" 9 августа примет московский "Локомотив". ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с "Тосно".