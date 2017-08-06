"Краснодар" сыграл вничью с "Уралом" в матче чемпионата России

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ТАСС, 6 августа. "Краснодар" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
В составе "Урала" гол на 15-й минуте забил Вараздат Ароян. За "Краснодар" отличился Андреас Гранквист (90, с пенальти).
"Краснодар" с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Урал" с шестью баллами идет девятым. В следующем туре "Краснодар" 10 августа сыграет в гостях против грозненского "Ахмата", днем ранее "Урал" примет санкт-петербургский "Зенит".