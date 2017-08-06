Шубенков вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Россиянин Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, пробился в финал в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Россиянин, являющийся действующим чемпионом мира в этой дисциплине, стал третьим в своем забеге с результатом 13,22 секунды и попал в число восьми лучших по итогам полуфиналов. Финал в этом виде пройдет в понедельник.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.