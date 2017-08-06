Тренер: легкоатлетка Муллина на ЧМ в Лондоне сделала отличный задел на будущее

ЛОНДОН, 6 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина, ставшая на чемпионате мира в Лондоне восьмой, выступила на главном старте сезона достойно и сделала отличный задел на будущее. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Муллина не смогла взять с трех попыток высоту 4,65 метра, показав результат 4,55 метра.

"Никакого разочарования от выступления Оли на этом чемпионате мира у меня нет. Да, она по своему потенциалу может прыгать выше, но в компании таких грозных соперниц сделать это было очень непросто. На этом чемпионате мира Ольга сделала хороший задел на будущее и получила огромный опыт. В Лондоне она выступила достойно", - считает Назаров.

Чемпионат мира завершится 13 августа.