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Боль в правом плече вынудила копьеметательницу Ребрик сняться с выступлений на ЧМ

Спорт
6 августа, 23:32 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, августа. /ТАСС

Российская спортсменка не смогла выйти в финал соревнований

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Вера Ребрик

Вера Ребрик

© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Болезненные ощущения в правом плече вынудили российскую копьеметательницу Веру Ребрик, выступающую под нейтральным флагом, сняться с выступления на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Квалификационные соревнования у копьеметательниц на чемпионате мира прошли в воскресенье. Россиянка неудачно выполнила первые две попытки и отказалась от третьей.

На вопрос журналистов о причинах снятия с соревнований, Ребрик показала на правое плечо. При этом спортсменка не уточнила, каков характер полученного повреждения.

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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