Тренер: чемпионат мира, как и весь сезон, для легкоатлетки Муллиной получился достойным

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина, занявшая восьмое место в финале чемпионата мира по легкой атлетике, на главном старте сезона выглядела очень достойно, как и на протяжении всего сезона. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Михаил Кучеряну.

Екатерини Стефаниди из Греции завоевала золото ЧМ, взяв высоту 4,91 метра. Серебро завоевала американка Сэнди Моррис (4,75). Бронзу поделили венесуэлка Робейлис Пейнадо (4,65) и кубинка Ярислей Силва (4,65). Муллина, выступающая под нейтральным флагом, не смогла взять с трех попыток высоту 4,65 метра, показав результат 4,55 метра и заняла восьмое место.

"В принципе, место на этом чемпионате мира она заняла неплохое, но сам результат, конечно, мог быть и получше, - считает Кучеряну. - Оля в третьей попытке была очень близка к тому, чтобы прыгнуть на 4,65, но, к сожалению, допустила небольшую техническую ошибку. Но выступление на ЧМ в компании таких грозных соперниц дорогого стоит, тем более, что этот сезон стал первым по настоящему серьезным в ее карьере. Теперь будем работать над ошибками и двигаться дальше".

Лидер сборной России в женских прыжках с шестом Анжелика Сидорова не сумела добраться до финала, неудачно выступив в квалификации.