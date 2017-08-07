Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: чемпионат мира, как и весь сезон, для легкоатлетки Муллиной получился достойным

Спорт
7 августа, 0:01 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

На турнире в Лондоне россиянка заняла восьмое место

Поделиться
Материал из 1 страницы
Прыгунья с шестом Ольга Муллина

Прыгунья с шестом Ольга Муллина

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ЛОНДОН, 7 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина, занявшая восьмое место в финале чемпионата мира по легкой атлетике, на главном старте сезона выглядела очень достойно, как и на протяжении всего сезона. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Михаил Кучеряну.

Смотрите также
Ольга Муллина

Россиянка Муллина заняла восьмое место в прыжках с шестом на ЧМ по легкой атлетике

Екатерини Стефаниди из Греции завоевала золото ЧМ, взяв высоту 4,91 метра. Серебро завоевала американка Сэнди Моррис (4,75). Бронзу поделили венесуэлка Робейлис Пейнадо (4,65) и кубинка Ярислей Силва (4,65). Муллина, выступающая под нейтральным флагом, не смогла взять с трех попыток высоту 4,65 метра, показав результат 4,55 метра и заняла восьмое место.

"В принципе, место на этом чемпионате мира она заняла неплохое, но сам результат, конечно, мог быть и получше, - считает Кучеряну. - Оля в третьей попытке была очень близка к тому, чтобы прыгнуть на 4,65, но, к сожалению, допустила небольшую техническую ошибку. Но выступление на ЧМ в компании таких грозных соперниц дорогого стоит, тем более, что этот сезон стал первым по настоящему серьезным в ее карьере. Теперь будем работать над ошибками и двигаться дальше".

Лидер сборной России в женских прыжках с шестом Анжелика Сидорова не сумела добраться до финала, неудачно выступив в квалификации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по легкой атлетике
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
2
Россияне смогут увидеть лунное затмение почти на всей территории страны
3
На востоке Москвы иномарка столкнулась с полицейским автомобилем
4
В Италии открыли памятник геройски погибшему в Сирии Александру Прохоренко
5
Саакашвили заявил, что намерен легально вернуться на Украину
6
Петиция против присвоения Брижит Макрон статуса первой дамы собрала 150 тыс. подписей
7
Глава минэнерго Украины: американский уголь устроил Киев по цене и качеству
Темы дня
Новости партнеров
Реклама