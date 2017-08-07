Американка Киз стала победительницей турнира WTA в Стэнфорде

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ТАСС, 7 августа. Американка Мэдисон Киз выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Стэнфорде (призовой фонд - $710 900).
В финале 22-летняя теннисистка, "посеянная" на турнире под третьим номером, победила 25-летнюю соотечественницу Коко Вандевеге (6) со счетом 7:6 (7:4), 6:4.
Для Киз этот титул стал третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах WTA в 2014 и 2016 годах.