Российская теннисистка Макарова выиграла турнир WTA в Вашингтоне

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ТАСС, 7 августа. Россиянка Екатерина Макарова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне (призовой фонд - $227 тысяч).
В финале 29-летняя россиянка, "посеянная" на турнире под седьмым номером, победила 28-летнюю немку Юлию Гёргес (4) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0.
Этот титул стал для Макаровой третьим в карьере. Ранее она побеждала на турнирах WTA - в 2010 и 2014 годах. Россиянка в паре с Еленой Весниной является победительницей трех турниров серии Большого шлема и Олимпийских игр 2016 года.
За победу на турнире россиянка получит $43 тысячи и 280 рейтинговых очков.